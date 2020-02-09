9 Февр. 2020 2020-02-09T05:17:27+03:00

Каждому из них губернатор вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

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Во время рабочего визита в Междуреченск губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с ветеранами Великой Отечественной войне. Живое общение с участниками войны было теплым и позитивным.

Сергей Цивилев, отправляясь в рабочие поездки в кузбасские территории, обязательно встречается с ветеранами Великой Отечественной войны. Такие визиты уже стали доброй традицией в Год Памяти и Славы. Вот и в этот раз, работая в Междуреченске, губернатор пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны и узниками концлагерей. Этих людей действительно можно назвать дважды победителями!

- Вернувшись с войны, они построили такой красивый город. Междуреченск даже хотели назвать «Победа», - рассказал Сергей Цивилев на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Цивилев встретился с ветеранами войны в Междуреченске. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Каждому ветерану губернатор вручил юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». А с одним из ветеранов, чье здоровье не позволяет ходить на приемы, Сергей Цивилев встретился лично.

- Михаил Иванович Апонькин показал свой фотоальбом и с удивительной точностью рассказал о каждой фотографии и газетных вырезках тех времен. Ценю такие душевные беседы с ветеранами, ведь это история о судьбах, из которых и сложилась великая Победа, - поделился Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU