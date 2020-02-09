9 Февр. 2020 2020-02-09T06:25:31+03:00

Пожилая женщина украла 18 тысяч рублей у пенсионера из Новокузнецка Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Новокузнецке 58-летняя женщина украла из банкомата деньги, которые принадлежали пенсионеру. Однако похитительницу освободили от уголовной ответственности.

Как рассказали в кузбасской полиции, мужчина хотел снять деньги со своей банковской карты. Когда он отправил нужный запрос, терминал долго шумел и не реагировал на команды. Тогда пенсионер решил обратиться к сотрудникам банка, а в этот момент банкомат выдал купюры – 18 тысяч рублей. Их забрала себе женщина, стоявшая следом за мужчиной.

Позже полицейские нашли женщину и завели на нее уголовное дело по статье «Кража».

– В дальнейшем следователем было направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Данное решение принято в связи с тем, что женщина совершила преступление впервые, вину признала и полностью возместила причиненный ущерб, – подчеркнули в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, суд согласил со следствием и освободил женщину от уголовного наказания. Он лишь назначил ей штраф в размере 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU