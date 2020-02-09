Сергей Цивилев спустился в кузбасскую шахту

9 Февр. 2020 2020-02-09T07:30:18+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев спустился в шахту «Распадская» вместе с горняками и прошел до участка, где обсудил с рабочими то, насколько безопасно сейчас трудиться под землей.

– Поводом для встречи стала годовщина трагедии на разрезе «Распадский», поэтому тема безопасности прежде всего. Руководители разреза сделали серьезные выводы из трагедии, – отметил губернатор.

Так, дирекция предприятия полностью обновили автопарк вахтовых автомобилей. Эта техника имеет рамки безопасности, которые защищают кузов при опрокидывании, дополнительное освещение и маяки. Также на планшете водитель видит расположение другой техники.

Кроме того, на разрезе есть камеры видеонаблюдения, благодаря которым можно отслеживать ход ведения горных работах, и действует запрет на проезд вахтовых автомобилей з на буровые площадки, где нет возможности сделать бровки.

Отметим, только в 2019 году в развитие предприятия инвестировали 2,3 миллиарда рублей. Были установлены современные системы пылеулавливания, дегазации и вентиляции. А сейчас здесь готовят проект по развитию нового блока шахты, благодаря которому появятся новые рабочие места.

Напомним, трагедия на разрезе «Распадский» случилась в 2010 году в ночь с 8 на 9 мая. На глубине 200 метров произошел мощный взрыв. Под завалами оказалось 359 человек. Из них 91 человек погиб, а 133 шахтера получили серьезные травмы. Работа предприятия была возобновлена лишь спустя три года после происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU