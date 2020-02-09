2020-02-09T08:15:31+03:00
Общество

Преждевременная оттепель наблюдается в Кузбассе

Сейчас дорожники региона убирают снег, который может из-за потепления затруднит движение
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Преждевременная оттепель наблюдается в КузбассеПреждевременная оттепель наблюдается в КузбассеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

В Кузбасс преждевременно пришла оттепель. Сейчас специалисты вывозят снег, который может стать причиной затруднения движения, а также убирают сосульки и скопившийся на крышах снег.

Как рассказали в администрации области, только за текущие сутки специалисты вывезли 19,5 тысяч кубометров снега. Сейчас на улицах Кузбасса борются с последствиями снегопада 2,9 тысячи человек и 1,5 тысячи машин.

Также эксперты предупреждают, что в теплую погоду может сходить скопившейся на крыше снег, падать сосульки, поэтому жителей региона просят быть особенно внимательными и не заходить за ограничительные ленты, натянутые вокруг опасных участков.

Как ранее сообщали синоптики области, в воскресенье, помимо резкого потепления, ожидается усиление ветра и метель с мокрым снегом, поэтому региональное управление МЧС напоминает водителям и любителям пеших прогулок о правилах безопасности.

Не стоит делать резкие маневры на дороге и необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. А пешеходы должны переходить дорогу исключительно по «зебре», в темное время суток использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в административном здании в Кемерове тушили более 20 человек
Преждевременная оттепель наблюдается в Кузбассе
Сергей Цивилёв побывал на "Распадской", где погиб 91 человек
Пожилая женщина украла 18 тысяч рублей у пенсионера из Новокузнецка
Сергей Цивилев встретился с ветеранами войны в Междуреченске
В погоне за бонусами жительница Кузбасса лишилась реальных денег
Кузбассовцы могут получить льготную ипотеку под три процента годовых
Два карьерных самосвала столкнулись на кузбасском разрезе
Сергей Цивилев рассказал о состоянии детей-спортсменов, попавших в ДТП в Кузбассе
Тепло и сыро: какой будет погода 9 февраля
Устроившего стрельбу в Новокузнецке водителя задержали
В Шерегеше сошедший с крыши кафе снег завалил туристов
Фура опрокинулась на автодороге в Кузбассе
Свой собственный телефон украл кузбассовец и попал под суд
Водитель устроил стрельбу в центре Новокузнецка
После смертельного ДТП с детьми-спортсменами Следком возбудил уголовное дело
Безногий кузбассовец ушел из дома-интерната и не вернулся
И никакого вам туалета: в Кузбассе закрыли антисанитарный магазин
Кузбасский следком начал проверку по факту ДТП с участием детской спортивной команды
Все школы Кемерова закрываются на карантин
Поиски пропавшего в Кемерове 11-летнего мальчика прекращены
Запал привел полицию к тайнику с наркотиками в кемеровской многоэтажке
В Кузбассе бывший зэк обворовал подругу по переписке, чтобы купить подарки жене
За нарушение правил охоты в Кузбассе наказали 796 человек
Кузбассовцам предложили придумать новый талисман для ХК «Металлург»
Кемеровские артисты проведут магическое шоу в поддержку тяжело травмированного подростка
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о дождях и мокром снеге