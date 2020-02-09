Преждевременная оттепель наблюдается в Кузбассе
В Кузбасс преждевременно пришла оттепель. Сейчас специалисты вывозят снег, который может стать причиной затруднения движения, а также убирают сосульки и скопившийся на крышах снег.
Как рассказали в администрации области, только за текущие сутки специалисты вывезли 19,5 тысяч кубометров снега. Сейчас на улицах Кузбасса борются с последствиями снегопада 2,9 тысячи человек и 1,5 тысячи машин.
Также эксперты предупреждают, что в теплую погоду может сходить скопившейся на крыше снег, падать сосульки, поэтому жителей региона просят быть особенно внимательными и не заходить за ограничительные ленты, натянутые вокруг опасных участков.
Как ранее сообщали синоптики области, в воскресенье, помимо резкого потепления, ожидается усиление ветра и метель с мокрым снегом, поэтому региональное управление МЧС напоминает водителям и любителям пеших прогулок о правилах безопасности.
Не стоит делать резкие маневры на дороге и необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию. А пешеходы должны переходить дорогу исключительно по «зебре», в темное время суток использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
ИСТОЧНИК KP.RU