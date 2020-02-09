2020-02-09T09:23:22+03:00
Происшествия

Пожар в административном здании в Кемерове тушили более 20 человек

Помогали им пять единиц техники
Яна ПОПОВА
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Пожар в административном здании в Кемерове тушили более 20 человек. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской областиПожар в административном здании в Кемерове тушили более 20 человек. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В Кемерове 21 человек тушили пламя в административном здании, расположенном на советском проспекте. Справиться им помогли пять единиц техники.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, утром 8 февраля в 05.55 по местному времени в региональное управление поступило сообщение о пожаре в помещении административного здания , расположенного на проспекте Советский. На происшествие выехали 21 человек и пять единиц техники.

– Локализовали пламя уже через одиннадцать минут после получения информации о возгорании, а полностью потушили – еще через минуту, – рассказали в ведомстве.

К счастью, пострадавших нет. Материальных потерь эксперты тоде не обнаружили – результате пожара только обгорел вентилятор в помещении, площадь которого равна 50 квадратным сантиметрам.

Отметим, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пока предварительно установлена, что причиной чрезвычайной ситуации могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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