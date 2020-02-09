2020-02-09T10:32:01+03:00
Общество

В понедельник вой сирен услышат кузбассовцы

Будет проходить проверка систем оповещения
Яна ПОПОВА
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В понедельник вой сирен услышат кузбассовцы. ФОТО: ГУ МЧС КузбассаВ понедельник вой сирен услышат кузбассовцы. ФОТО: ГУ МЧС Кузбасса
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В понедельник в Кузбассе Агентства по защите населения и территории Кемеровской области проведет плановую проверку систем оповещении, поэтому жители региона услышат вой сирены.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, 10 февраля в течение часа, с 15.00 до 16.00 по местному времени, пройдет плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения к экстренным ситуациям.

Чтобы обнаружить исправности технических средств оповещения, будет включен вой сирен. Это звучание означает сигнал «Внимание всем». А по каналам радио, телевидения, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям будет пущена информация о порядке действия населения при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Также эксперты предупреждают, что во время включения сирен не нужно паниковать и лучше соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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