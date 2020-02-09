2020-02-09T11:19:57+03:00
Происшествия

Москвичка получила перелом из-за упавшего с крыши снега в Шерегеше

Вторую пострадавшую отпустили домой
Яна ПОПОВА
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Москвичка получила перелом из-за упавшего с крыши снега в ШерегешеМосквичка получила перелом из-за упавшего с крыши снега в ШерегешеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 8 февраля, в 13.11 с крыши кафе в Шерегеше рухнул снег, под которым оказались две туристки и один из работников сектора Е. В результате, 42-летняя жительница Москвы, получила компрессионный перелом тела.

Как рассказали в пресс-службе администрации Таштогольского района, женщины были сразу доставлены в городскую больницу для обследования. 29-летнюю жительницу Новокузнецка после осмотра отпустили домой, а вот у московской гостьи медики диагностировали закрытый неосложненный компрессионный перелом тела L2, L3 позвонка. Сейчас женщина находится под присмотром врачей, ей окажут всю необходимую помощь.

Напомним, работники кафе «Сусанин» чистили снег на крыше заведения. Неподалеку за оградительной лентой на мангале готовился шашлык. Туристки вместе с ребенком подошли к мангалу, а через несколько секунд с крыши сошла снежная масса. Малыш не пострадал, потому что находился чуть дальше от места падения. Также под завалом оказался работник сектора Е, однако от госпитализации он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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