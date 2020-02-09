9 Февр. 2020 2020-02-09T12:24:28+03:00

В Кузбассе в массовом забеге приняли участие 11 тысяч лыжников. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com

Спортсмены и любители соревновались на дистанциях пять и 10 километров

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В Кемерове прошел массовый забег «Лыжня России-2020», в котором приняли участие 11 тысяч лыжников. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он сообщил, что по традиции мероприятие прошло в Сосновом бору. Для профессионалов и любителей были подготовлены трассы на пять и 10 километров, а также массовый старт на 1000 метров.

– В массовом забеге приняли участие родители с малышами, школьники, студенты, пенсионеры и даже целые семьи. Для многих жителей региона этот лыжный марафон уже стал способом общения с друзьями, возможностью испытать себя не зависимо от возраста и спортивного опыта, зарядиться хорошим настроением и энергией! – заметил глава региона.

С этим и согласили пользователи, которые подписаны на страницу Сергея Цивилева.

– Лыжные пробежки по бору – глоток свежего воздуха и здоровья. Стоит пройти три километра туда и три обратно, и выполнена дневная норма. Отлично! – пишет молодая девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU