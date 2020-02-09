9 Февр. 2020 2020-02-09T13:09:20+03:00

В понедельник в Кузбассе снова похолодает Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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В Кузбассе в некоторых районах области ожидается понижение температуры до -15 градусов Цельсия. Также специалисты предупреждают жителей о сложной ситуации на дороге из-за усиления ветра и мокрого снега.

Так рассказали синоптики в Кемеровском гидрометцентре, в понедельник, 10 февраля, средняя температура воздуха составит -3, -8 градусов Цельсия. При этом, на севере области ожидается -10, -15 градусов, а на юге – +2 градуса.

Также специалисты предупреждают о большом количестве осадком. Они отмечают, что ожидается снег с дождем, ухудшение видимости до 500-1000 метров, а на дорогах сильная гололедица. Кроме того, ночью порывы юго-западного ветра достигнут 20 метров в секунду.

Особая ситуация будет наблюдаться в областном центре. В Кемерове прогнозируют мокрый снег как ночью, так и днем, на дорогах сильная гололедица. А вот ветер здесь бушевать не будет: синоптики обещают порывы, не превышающие 5-10 метров в секунду.

Отметим, ранее сообщалось, что в регионе пришла преждевременная оттепель. Сейчас дорожники активно борются с последствиями снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU