Сергей Цивилев прокомментировал ДТП на трассе Кузбасса с двумя погибшими

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:48:29+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с пострадавшими в аварии, произошедшей на трассе между грузовиком и междугородним автобусом. К сожалению, в результате происшествия погибли водитель автобуса и пассажирка.

Об этом руководитель региона рассказал на своей странице в социальной сети. Он отметил, что все службы сработали оперативно. Так, сотрудники ГИБДД организовали движение на месте аварии, а медики оказали пострадавшим всю необходимую экстренную помощь, а также вовремя доставили их в больницу.

– Инцидент серьезный, поэтому решил выехать на место происшествия. Затем посетил медучреждение, в которое привезли пассажиров автобуса. Поговорил с пострадавшими, – сообщил губернатор.

Он также отметил, что двое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Специалисты активно борются за их жизнь. А для того, чтобы разобраться в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, вместе с представителями правоохранительных органов организован оперативный штаб.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 9 февраля. Водитель фуры не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с междугородним автобусом. Мужчина погиб на месте, а также в реанимации скончалась одна из пассажирок. Следственный комитет и Прокуратура области организовали проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU