Создан штаб для борьбы с последствиями снегопада в Кузбассе

10 Февр. 2020 2020-02-10T04:51:48+03:00

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В Кузбассе для борьбы с последствиями снегопада был создан специальный штаб, которым руководит первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Он об этом рассказал на своей странице в социальной сети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что сейчас в регионе сложные погодные условия: идет снег с дождем, которые вскоре сменятся похолоданием.

Чтобы дороги области не превратились в ледяной каток, мокрый снег убирают круглосуточно. Планирует работы и следит за их выполнением оперативный штаб во главе с первым заместителем губернатора.

– Сейчас на дорожных работах задействованы свыше 890 единиц техники и почти 2 тысячи человек. В том числе на дорогах областного значения работают около ста машин, на федеральной трассе Р-255 – 20 единиц. Для очистки дорог и дворов в городах и поселках привлечены 775 машин, свыше 1,8 тысячи рабочих, – написал на своей странице в социальной сети руководитель региона.

Отметим, ночью температура воздуха в регионе составила -2-5 градусов Цельсия, порывы ветра колебались от 4 до 10 метров в секунду, а осадки были от слабых до умеренных.

ИСТОЧНИК KP.RU