10 Февр. 2020 2020-02-10T03:25:50+03:00

Уголовные дела возбудили после смертельной аварии на трассе Кузбасса Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Региональные полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела после происшествия на Кузбасской трассе, которое унесло жизни двух людей.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, следователем по Яшкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Для того, чтобы выяснить все обстоятельства, пройдут специальные судебные экспертизы, в том числе специалисты оценят состояние автотехники.

Параллельно Следственный комитет установит, были ли нарушены правила перевозки пассажиров в междугороднем автобусе.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», – рассказали в ведомстве.

Напомним, авария с участием грузового автомобиля «Исудзу» и междугороднего пассажирского автобуса «МАЗ» произошла 9 февраля около 15.50 на 60 километре автодороги «Кемерово – Анжеро-Судженск». Пока установлен, что водитель фуры не справился с управлением и врезался в автобус. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, а 71-летняя пенсионерка скончалась в медицинском учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU