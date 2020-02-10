10 Февр. 2020 2020-02-10T04:06:13+03:00

В Кузбассе нарушитель ПДД получил штраф в размере 5 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе водитель иномарки проехал в противоположенном направлении по дороге с односторонним движением. Теперь ему придется заплатить значительный штраф.

Как рассказали в Кузбасской полиции, в Кемерове с улицы Каменской, где организовано одностороннее движение, водитель выехал на улицу Сибиряков-Гвардейцев, двигаясь в противоположном направлении.

Очевидец это происшествия снял нарушение правил дорожного движения на видеокамеру, а ролик отправил правоохранителям в рубрику «Мобильный патруль», расположенную на Правоохранительном портале Кузбасса.

– Сотрудники организовали проверку по данному сигналу и в результате установили водителя иномарки. В отношении нарушителя полицейские составили протокол по административной статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». В качестве наказания ему назначен штраф в размере 5 000 рублей, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, проект «Мобильный патруль» продолжает принимать от неравнодушных водителей и пешеходов фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. При публикации нужно сообщить точное место – город, адрес, дату и время происшествия. На фото- и видеоматериалах должна быть видна узнаваемая местность с объектом съемки в кадре.

ИСТОЧНИК KP.RU