Российские звезды выступили на закрытой вечеринке в ресторане Кузбасса

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:01:57+03:00

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В Кузбассе на закрытой вечеринке выступили звезды российского шоу-бизнеса. Одна из посетительниц опубликовала в социальной сети фотографии и поделилась своими эмоциями от происходящего.

Как следует из поста, мероприятие прошло в ресторане «Прованс» в Кемерове. На вечеринку приехали актер и ведущий Оскар Кучера, телеведущая Юлия Барановская и певица Анна Седокова.

Подробности самого мероприятия не уточняются. На фотографиях лишь видно, что в зале присутствует Оскар Кучера, телеведущая Юлия Барановская, а на видеоролике Анна Седокова исполняет песню, пока другие гости танцуют.

– Вечеринка шик, блеск, – лишь поделилась своими эмоциями автор публикации.

Также свое присутствие в столице Кузбасса не стал скрывать и Оскар Кучера. Он также на своей странице опубликовал фотографию из Кемерова.

– Вчера Усинск, сегодня Кемерово и снова в лечу Москву… как же я люблю свою работу! Но вот как бороться с разницей во времени? Есть советы бывалых? — поинтересовался в своем Instagram Оскар Кучера.

ИСТОЧНИК KP.RU