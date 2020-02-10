2020-02-10T05:55:47+03:00
Общество

Кузбасских автолюбителей предупредили об ухудшении погоды

Из-за снега и гололедицы нужно быть внимательными на дорогах
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасских автолюбителей предупредили об ухудшении погодыКузбасских автолюбителей предупредили об ухудшении погодыФото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в Кузбассе вновь меняется. После дождя и оттепели идет похолодание. Областная Госавтоинспекция напоминает о том, что в такую погоду нужно быть особо внимательными на дорогах.

10 февраля в Кузбассе будет несколько прохладнее, чем днем ранее. Так, в среднем по региону ожидается -3…-8 градусов. При этом по северу области температура может опускаться до -10…-15 градусов, а по югу подниматься до +2. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду. пройдет мокрый снег с дождем, видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров. На дорогах – сильная гололедица.

В такую погоду сотрудники ГИБДД призывают кузбассовцев быть особенно внимательными на дорогах. Водителям нужно выбирать адекватный скоростной режим, безопасный боковой интервал и дистанцию. Пешеходам особое внимание стоит обратить на безопасность: перед переходом дороги убедиться в том, что водители вас увидели, а машины остановились, использовать световозвращающие элементы в одежде и переходить дорогу только в специально отведенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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