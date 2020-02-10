10 Февр. 2020 2020-02-10T06:21:15+03:00

До 41 человека выросло число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

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41 человек пострадал в ДТП, которое произошло днем 10 февраля в Анжеро-Судженске. Среди пострадавших – семеро детей. Два человека погибли, остальные получают необходимую медицинскую помощь.

По последним данным, количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии увеличилось до 41 человек. Водитель фуры погиб на месте, еще один человек – 71-летняя пассажирка автобуса – скончалась в реанимации. Часть пострадавших эвакуировали из Анжеро-Судженска в больницы области.

- 10 человек, пострадавших вчера в ДТП, ночью были доставлены в медицинские учреждения Кемерова и Ленинска-Кузнецкого. Эвакуацию провели своими силами, а «зеленый коридор» для реанимобилей обеспечили экипажи ГИБДД Кузбасса, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего врачи госпитализировали 15 человек, среди них – один подросток. Пятеро пострадавших проходят лечение в Анжеро-Судженске, при этом один из них – амбулаторно. Одного из пострадавших человека доставили в больницу Ленинска-Кузнецкого, еще девять находятся в больницах города Кемерова.

24 человека, среди которых шестеро – дети, получили легкие травмы. Им оказали необходимую помощь, и сейчас пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Напомним, ДТП произошло 9 февраля в 10 километрах от Анжеро-Судженска. Здесь грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU