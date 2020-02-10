2020-02-10T06:39:53+03:00
Общество

Трое иностранцев дали взятки кузбасским полицейским и покинули страну

Всем троим пришлось заплатить штрафы
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Трое иностранцев дали взятки кузбасским полицейским и покинули странуТрое иностранцев дали взятки кузбасским полицейским и покинули странуФото: Иван МАКЕЕВ
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Штрафами и выдворением за границу Российской Федерации закончилось общение троих иностранных граждан и кузбасских полицейских. Как оказалось, иностранцы пытались дать стражам порядка взятки.

В ноябре в отношении трех граждан Узбекистана, которые ехали в поездах «ИркутскКисловодск», «Тында – Кисловодск», сотрудники полиции составили протоколы об отсутствии у них документов, подтверждающих право пребывания в России. Иностранцы решили, что смогут решить этот вопрос на месте и, чтобы избежать ответственности, предложили стражам порядка деньги – 1000, 1400, 3000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой категорически отказались от взяток. Вместо этого им назначили штрафы в размере 2000 тысяч рублей и выдворение за пределы Российской Федерации. Кроме того, всех троих привлекли еще и к уголовной ответственности.

- Мировой судья признал их виновными в покушении на дачу взятки в размере, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С учетом позиции государственного обвинителя, характеризующих данных и смягчающих обстоятельств, в том числе полного признания вины, каждому назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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