2020-02-10T07:33:51+03:00
Общество

Ребенку-инвалиду из Кузбасса отказали в лечебном питании

Добиваться правды мама ребенка отправилась в прокуратуру
Екатерина РОМАНОВА
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Ребенку-инвалиду из Кузбасса отказали в лечебном питанииРебенку-инвалиду из Кузбасса отказали в лечебном питанииФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове ребенку-инвалиду не предоставили специальное лечебное питание, которое ему жизненно необходимо. Мама ребенка была вынуждена приобретать его за свой счет, и лишь прокуратура помогла добиться соблюдения закона.

Жительница Кемерова обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее сына не обеспечивают необходимым лечебным питанием. Примечательно, что ребенок из-за имеющегося у него заболевания нуждается не только в спецпитании, чтобы сохранить его жизнь и здоровье, но и в постоянном уходе. Женщина была вынуждена за свой счет приобретать специализированные продукты – на сумму 4562 рубля.

- Прокурор обратился в суд с требованием к Департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области, ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Подгорбунского» о взыскании расходов на приобретение лекарственного питания и обязании обеспечить выдачу специализированных продуктов лечебного питания для ребенка-инвалида, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кировский районный суд отказал в удовлетворении исков, тогда прокурор пода апелляцию Кемеровской областной суд, где дело было рассмотрено еще раз, встал на сторону кемеровчанки и принял решение о полном удовлетворении исков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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