2020-02-10T08:36:25+03:00
Общество

С крыши кузбасской многоэтажки на женщину и подростка упал снег

Это не первый случай травмирования людей из-за схода снега
Екатерина РОМАНОВА
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С крыши кузбасской многоэтажки на женщину и подростка упал снегС крыши кузбасской многоэтажки на женщину и подростка упал снегФото: Валерия Рудометова
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В минувшие выходные в Кузбассе произошло ЧП, связанных с падением снега с крыш зданий. В одном случае пострадали пожилая женщина и подросток, в другом – две женщины.

Около 15.20 в субботу, 8 февраля, возле одного из трехэтажных домов в Мысках произошло ЧП. Здесь я крыши сошла снежная масса. Как раз в этот момент возле здания находились 68-летняя женщина и 15-летний подросток. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, и обоих пострадавших доставили в больницу с различными травмами. Судебно-медицинская экспертиза определит тяжесть вреда здоровью, причиненного падением снега.

Следователи уже побывали в управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Здесь прошли обыски и были изъяты документы – учредительные, должностные и договорные.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказан, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

К слову, в тот же день от схода снега пострадали еще два человека – в Шерегеше. Здесь снег сошел с крыши в тот момент, когда рабочие чистили крышу. Под завал попали две женщины, которые находились возле кафе рядом со зданием. Обе также получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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