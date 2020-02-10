10 Февр. 2020 2020-02-10T09:09:56+03:00

В Кузбассе поступил сигнал о минировании паркинга на 580 машин. ФОТО: Регион-41 Кемерово/vk.com

В это время владельцы не могли подойти к своим автомобилям

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В Кузбассе в воскресенье, 9 февраля, поступило сообщение о минировании крупного парковочного центра. На месте работали сотрудники спасательной службы и полиции.

Информация появилась в одной из групп города в социальной сети. Видео-и фотоматериалы были сняты очевидцами происшествия. На кадрах видно, что около паркинга, расположенного в районе строения № 78 на проспекте Шахтеров в Кемерове, стояли автомобили полиции и МЧС. Они отрабатывали вызов и выясняли все обстоятельства произошедшего.

А в это время кемеровчане не могли забрать оттуда свои машины, так как существовала потенциальная угроза их жизни и здоровья.

Отметим, автомойка, которая якобы была заминирована, находится в паркинге, рассчитанном на 580 машин.

Это не первый случай, когда неизвестные сообщают о том, что крупных объектах областного центра находятся бомбы. Так, рынок "Сотка" минировали восемь раз подряд. После специалистам поступал сигнал об аналогичной ситуации в одной из многоэтажек. А следом "бомба" появилась в здании судов в Кемерове и Новокузнецке.

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ИСТОЧНИК KP.RU