В Кузбассе поступил сигнал о минировании паркинга на 580 машин
В Кузбассе в воскресенье, 9 февраля, поступило сообщение о минировании крупного парковочного центра. На месте работали сотрудники спасательной службы и полиции.
Информация появилась в одной из групп города в социальной сети. Видео-и фотоматериалы были сняты очевидцами происшествия. На кадрах видно, что около паркинга, расположенного в районе строения № 78 на проспекте Шахтеров в Кемерове, стояли автомобили полиции и МЧС. Они отрабатывали вызов и выясняли все обстоятельства произошедшего.
А в это время кемеровчане не могли забрать оттуда свои машины, так как существовала потенциальная угроза их жизни и здоровья.
Отметим, автомойка, которая якобы была заминирована, находится в паркинге, рассчитанном на 580 машин.
Это не первый случай, когда неизвестные сообщают о том, что крупных объектах областного центра находятся бомбы. Так, рынок "Сотка" минировали восемь раз подряд. После специалистам поступал сигнал об аналогичной ситуации в одной из многоэтажек. А следом "бомба" появилась в здании судов в Кемерове и Новокузнецке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Кемерове и Новокузнецке неизвестные заминировали суды
Неизвестные вновь «заминировали» суды Новокузнецка иКемерова. Анонимные сообщения о минировании зданий поступили утром 30 января. (подробности)
В Кемерове проверяют сигналы о минировании зданий судов
В среду, 29 января, кемеровские суды получили сообщения о минировании зданий. Людей эвакуировали на улицу.(подробности)
В Кемерове после сигнала о минировании эвакуировали многоэтажку
Провести вечер на морозе пришлось жителям многоэтажного дома по улице Гагарина, 155. Здесь жильцов эвакуировали из-за сообщения о минировании. (подробности)
Крупный рынок в Кемерове заминировали в восьмой раз за неделю
Во вторник, 21 января, в МЧС поступил сигнал о минировании рынка «Сотка». Ложные сигналы поступают уже в восьмой раз. Как передают очевидцы, помещение обследовали кинологи с собаками. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU