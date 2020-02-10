Кузбассовцы сожгли магазин с плохим спиртным
Двое кузбассовцев были разочарованы качеством алкоголя, который продавали в одном из магазинов. Они решили отомстить продавцам и сожгли торговую точку.
32-летние приятели из города Осинников купили в одном из магазинов поселка Малышев Лог спиртное. Когда горячительные напитки были выпиты, мужчины, почувствовали себя плохо и решили, что алкоголь был некачественным. Тогда они решили отомстить продавцам и сжечь магазин. Свой план они воплотили в жизнь, и в магазине начался пожар. Очевидцы вызвали пожарных.
- В результате возгорания огнем оказались повреждены окно, пол, потолок и пластиковые фрагменты витрин торговой точки. Кроме того, вся продукция полностью пришла в негодность, - сообщили о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Долго поджигателям скрываться не пришлось: сотрудники полиции вскоре нашли очевидцев преступления. 32-летних приятелей задержали, и они признались, что поджог совершили их мести.
За умышленное уничтожение имущества каждый их них может лишиться свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU