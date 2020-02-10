2020-02-10T09:12:44+03:00
Происшествия

Кузбассовцы сожгли магазин с плохим спиртным

Так они решили отомстить за якобы некачественный алкоголь
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы сожгли магазин с плохим спиртнымКузбассовцы сожгли магазин с плохим спиртнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое кузбассовцев были разочарованы качеством алкоголя, который продавали в одном из магазинов. Они решили отомстить продавцам и сожгли торговую точку.

32-летние приятели из города Осинников купили в одном из магазинов поселка Малышев Лог спиртное. Когда горячительные напитки были выпиты, мужчины, почувствовали себя плохо и решили, что алкоголь был некачественным. Тогда они решили отомстить продавцам и сжечь магазин. Свой план они воплотили в жизнь, и в магазине начался пожар. Очевидцы вызвали пожарных.

- В результате возгорания огнем оказались повреждены окно, пол, потолок и пластиковые фрагменты витрин торговой точки. Кроме того, вся продукция полностью пришла в негодность, - сообщили о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Долго поджигателям скрываться не пришлось: сотрудники полиции вскоре нашли очевидцев преступления. 32-летних приятелей задержали, и они признались, что поджог совершили их мести.

За умышленное уничтожение имущества каждый их них может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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