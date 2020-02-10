Мать-алиметщица пряталась от приставов в темной комнате

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Одна из жительниц Кузбасса задолжала собственному сыну по алиментам кругленькую сумму. А потом она попыталась спрятаться от приставов – но безуспешно.

Жительница города Гурьевска никак не хотела платить алименты на содержание собственного сына. Она задолжала порядка 100 тысяч рублей, и ни решение суда, ни общение с судебными приставами не могли заставить женщину выполнять обязательства. Шло время, а нерадивая мать по-прежнему игнорировала требование суда. А потом и вовсе перестала реагировать на извещения от приставов.

Женщину стали разыскивать, и выяснили, что она скрывается у своей сестры. Примечательно, что женщина также является должницей по алиментам и уже привлекалась к ответственности.

Когда приставы пришли домой к сестре алиментщицы, та заявила, что не знает, где она находится. Впрочем, найти женщину не составило труда: она пряталась в комнате, где хозяйка квартиры выключила свет. В отношении должницы составили протокол и передали в суд.

- Судья вынес решение о назначении должнице наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток, отбывать которые женщина отправилась прямо из зала суда, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU