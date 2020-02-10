2020-02-10T10:27:19+03:00
Происшествия

В Новокузнецке глыбы льда упали на оставленные возле здания машины

Об этом рассказал один из пострадавших в сети Интернет
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке глыбы льда упали на оставленные возле здания машины. ФОТО: Денис Ш./Яндекс.РайонВ Новокузнецке глыбы льда упали на оставленные возле здания машины. ФОТО: Денис Ш./Яндекс.Район
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В Новокузнецке глыба льда упада с кровли на автомобили, припаркованные рядом. К счастью, никого из людей рядом не оказалось.

Об этом в сети рассказал один из пострадавших. Он отметил, что случай произошел на улице Куйбышева в Новокузнецке примерно в 11.40 в воскресенье, 9 февраля.

– Примерно в 11:40 у меня запищала сигнализация, я вышел во двор дома проверить, что произошло, и увидел неприятную картину: разбитое стекло моей машины и удивленные лица соседей. Вызвал полицию, позвонил в управляющую компанию и стал ждать. Приехала полиция, взяла мои показания, свидетелей, приставов. От управляющей компании никто не пришел, сославшись на то, что юрист на рабочем месте будет только завтра, – описал хронологию событий мужчина.

Он также отметил, что автомобиль пострадал незначительно – придется лишь заменить стекло. Однако средства на ремонт авто мужчина намерен получить законными методами у управляющей компании, потому что именно она вовремя не отчистила кровлю от снега, который в теплую погоду превратился в лед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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