Детсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке
В Новокузнецке более сотни домов и несколько образовательных учреждений остались без теплоснабжения в понедельник, 10 февраля. Это произошло из-за ЧП на тепломагистрали.
Детсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке.Видео: vk.com, Сергей Кузнецов
Чрезвычайное происшествие случилось в Орджоникидзевском районе на улице Зорге. Здесь в тепловой камере на диаметре 800 миллиметров подающей магистрали появились повреждения. Под отключение теплоснабжения попали 109 многоквартирных домов, четыре школы, шесть детских садов.
- Горячее водоснабжение в районе потребители получают в полном объеме, - сообщил на своей странице в соцсетях глава города Сергей Кузнецов. - Аварийные бригады работают на месте. Все работы на моем личном контроле.
По предварительным данным, работы должны были завершиться к 13.00, однако и на момент публикации жители домов, попавших под отключение, жаловались на отсутствие тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU