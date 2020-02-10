2020-02-10T10:24:13+03:00
Происшествия

Детсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке

Теплоснабжение отключено из-за аварии
Екатерина РОМАНОВА
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Детсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, Сергей КузнецовДетсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов
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В Новокузнецке более сотни домов и несколько образовательных учреждений остались без теплоснабжения в понедельник, 10 февраля. Это произошло из-за ЧП на тепломагистрали.

Детсады, школы и 109 домов остались без тепла в Новокузнецке.Видео: vk.com, Сергей Кузнецов

Чрезвычайное происшествие случилось в Орджоникидзевском районе на улице Зорге. Здесь в тепловой камере на диаметре 800 миллиметров подающей магистрали появились повреждения. Под отключение теплоснабжения попали 109 многоквартирных домов, четыре школы, шесть детских садов.

- Горячее водоснабжение в районе потребители получают в полном объеме, - сообщил на своей странице в соцсетях глава города Сергей Кузнецов. - Аварийные бригады работают на месте. Все работы на моем личном контроле.

По предварительным данным, работы должны были завершиться к 13.00, однако и на момент публикации жители домов, попавших под отключение, жаловались на отсутствие тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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