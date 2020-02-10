10 Февр. 2020 2020-02-10T10:45:03+03:00

Семь детей пострадали в ДТП с автобусом под Анжеро-Судженском. ФОТО: "Регион 142"

Один из них был госпитализирован

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В ДТП, которое произошло в воскресенье на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск, пострадали семь несовершеннолетних. Один из них был госпитализирован.

Среди пассажиров автобуса, следовавшего в воскресенье днем из Анжеро-Судженска в Кемерово, были несовершеннолетние. После того, как в автобус врезался грузовой автомобиль, семи подросткам потребовалась медицинская помощь.

- 17-летнего подростка с места аварии доставили в больницу, остальным после осмотра врачей назначили амбулаторное лечение, - сообщает пресс-служба кузбасского Центра медицины катастроф.

В момент ДТП в автобусе находился 51 человек. В ДТП пострадал 41 человек. Водитель фуры скончался до прибытия скорой помощи, одна из пассажирок автобуса умерла в реанимации. Девять человек доставлены кемеровские больницы, один – в Ленинск-Кузнецкую. Еще четверо находятся в больнице города Анжеро-Судженска. Остальные получили легкие травмы и сейчас проходят амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП произошло 9 февраля в 10 километрах от Анжеро-Судженска. Здесь грузовой автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU