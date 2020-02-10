2020-02-10T11:10:34+03:00
Общество

Продукты питания сильно подорожали в Кузбассе

В целом за месяц цены поднялись на 2,14 процента
Яна ПОПОВА
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Продукты питания сильно подорожали в КузбассеПродукты питания сильно подорожали в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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По сравнению с декабрем 2019 года в январе 2020 года цены на продовольственные товары в целом возросли на 2,14 процента.

Об этом сообщили специалисты Кемеровостата. Они проанализировали цены на товары и услуги в Кемеровской области в январе этого года и справили их с предшествующим месяцем. Выяснилось, на непродовольственные товары цены поднялись на 1,79 процента, продовольственные – на 2,14 процента, а на услуги на 4,88 процента.

Среди продовольственных товаров повышение цен коснулось питьевого молока – 8,36 процента, сыра – 8,82 процента, хлеба –10,81 процента, мука – 11,03 процента, мороженая рыба – 11,06 процента, овощные консервы – 13,44 процента, макароны – 14,29 процента, крупа и бобовые – 21,54 процента.

Вновь сильно поднялась цена на гречку – теперь эту крупу можно приобрести на 56,68 процента дороже, а чеснок – 59,57 процента.

Однако есть и продовольственные товары, цена на которые снизилась. Так, мясо птицы подешевело на 5,97 процента, яйца – на 7,84 процента, помидоры – на 9,44 процента, картофель – на 10,12 процента, капуста – 12,15 процента и огурцы – на 14,46 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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