2020-02-10T12:15:10+03:00
Общество

Кузбассовцы стали чаще сочетаться браком с иностранцами

Чаще всего жители региона заключают брак с гражданами Таджикистана
Яна ПОПОВА
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Кузбассовцы стали чаще сочетаться браком с иностранцамиКузбассовцы стали чаще сочетаться браком с иностранцамиФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жители Кузбасса стали чаще сочетаться законным браком с иностранцами. Всего в прошлом году появилось 519 таких семей, из них 183 с гражданами Таджикистана.

Об этом рассказали в управлении ЗАГС Кемеровской области. Статисты проанализировали браки, которые были заключены в местных отделениях между жителями области и иностранцами в 2019 году.

Так, всего в прошлом году образовалось 519 международных семей. Это больше, чем в предыдущие годы. Например, в 2017 году было зарегистрировано 422 таких брака, а 2018 году – 504.

Отметим, что чаще всего заявления в ЗАГС подают местные жители и граждане Таджикистана – всего эксперты обнаружили 183 заявления, Азербайджана – 88 зарегистрированных брака, Казахстана – 78 браков, Армении – 45 браков. Также кузбассовцы сочетаются браком с жителями Украины – 33 международных брака.

Кроме того, выбирали кузбассовцы спутников жизни и из других стран. Например, с гражданами Алжира, Кот-д’Ивуара, Вьетнама, Ганы, Малайзии, Японии и Швеции было узаконено по одному браку, а с жителями Египта, Кубы и Сирии – по два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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