2020-02-10T12:13:14+03:00
Общество

Новокузнечанка заставила своего семилетнего сына украсть телефон

Теперь она может отправиться в тюрьму на шесть лет
Яна ПОПОВА
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Новокузнечанка заставила своего семилетнего сына украсть телефонНовокузнечанка заставила своего семилетнего сына украсть телефонФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке мать заставила своего сына украсть дорогой мобильный телефон в магазине. Теперь она может не увидеть своего ребенка шесть лет.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, женщина в одном из магазинов, в отделе по ремонту мобильных телефонов, заметила оставленный на стойке смартфон. Она уговорила 7-летнего мальчика, своего сына, подойти, забрать его и передать ей. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Также новокузнечанка поступила и в магазине бытовой техники – там она украла ноутбук за 18 тысяч рублей.

Технику она сдала в ломбард, а за награбленное получила деньги, которые сразу же поспешила потратить.

– Следователем отдела полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней местной жительницы. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», – дополняют в ведомстве.

Отметим, сейчас дело уже передано в Центральный районный суд Новокузнецка. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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