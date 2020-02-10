Уголовное дело завели на избивавшего своего ребенка отца из Кузбасса

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:57:54+03:00

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В Кузбассе мужчина избил собственного ребенка и теперь может отправиться под суд. Он несколько раз со всей силы ударил 11-летнего мальчика по голове.

Как рассказали в полиции Кемеровской области, случай произошел еще в сентябре прошлого года в Юрге. Мужчина побил ребенка после того, как мальчик вмешался в ссору, возникшую между мужчиной и его бывшей супругой, чтобы защитить маму.

– Дознавателем завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние», – сообщили в ведомстве.

Ранее отец уже привлекался к ответственности за воспитание детей кулаками. Тогда он решил наказать сильной своего младшего 8-летнего сына. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Отметим, сейчас дело уже передано в суд. Мужчину могут ждать разные последствия: штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU