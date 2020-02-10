В Кузбассе выбрали лучшего чтеца среди старшеклассников

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:00:27+03:00

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В Кузбассе прошел финал регионального этапа Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». Школьники за одну минуту должны были прочитать незнакомое произведение.

Так, полуфинал чемпионата прошел еще в воскресение, 9 февраля, в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества. В нем приняли участие школьники от 14 до 17 лет, которые стали победителями отборочных туров, прошедших в 24 территориях Кузбасса. Всего участниками стали около 400 учащихся, а в финал прошли всего девять ребят.

Заключительный этап состоялся на следующий день, 10 февраля. Технику и артистизм участников оценивали директор библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Наталья Донская, поэт, член Союза писателей России Дмитрий Мурзин, главный редактор «Комсомольской правды» в Кемерове Лариса Маруцак, писатель, радиоведущий Кузбасс FM Никита Тимошенко.

Лучшей члены жюри признали Софью Овчинникову из города Топки. Она представит регион на всероссийском полуфинале в Новосибирске в мае этого года. А все участники получили уникальный приз – книги из книжной коллекции «Комсомольской правды».

Отметим, по правилам чемпионата ребята заранее не знали, какая книга им достанется. Они лишь зачитывали отрывок из произведения отечественной и зарубежной литературы максимально четко и артистично в течении минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU