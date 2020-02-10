2020-02-10T13:56:59+03:00
Общество

Прокопчанка решила развлечься и сообщила в полицию об убийстве

За розыгрыш она получила реальное наказание
Екатерина РОМАНОВА
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Прокопчанка решила развлечься и сообщила в полицию об убийствеПрокопчанка решила развлечься и сообщила в полицию об убийствеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительнице города Прокопьевска было скучно, и она решила немного развлечься. Шутки ради она позвонила в полицию и сообщила, что убила человека

Сотрудники полиции, получив сигнал об убийстве, тут же отправились по адресу, который указала женщина. 29-летняя жительница поселка Березовая роща призналась, что накануне в гостях у знакомых пила спиртное. Потом поссорилась с хозяином дома и ударила его ножом. По словам женщины, ее приятель скончался.

Стражи порядка отправились в дом приятеля женщины. И тут оказалось, что мужчина жив и здоров, застолий давным-давно у него не было, а свою знакомую он не видел очень давно. Лишь после этого прокопчанка призналась, что позвонила в полицию, чтобы немного развлечься.

- Участковый уполномоченный составил в отношении нее протокол о заведомо ложном вызове спецслужб, - рассказали об окончании этой истории в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Суд назначил ей административный штраф в размере 1 000 рублей.

К слову, только в прошлом году за заведомо ложный вызов специализированных служб кузбасские полицейские привлекли к ответственности около 850 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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