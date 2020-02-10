Прокопчанка решила развлечься и сообщила в полицию об убийстве
Жительнице города Прокопьевска было скучно, и она решила немного развлечься. Шутки ради она позвонила в полицию и сообщила, что убила человека
Сотрудники полиции, получив сигнал об убийстве, тут же отправились по адресу, который указала женщина. 29-летняя жительница поселка Березовая роща призналась, что накануне в гостях у знакомых пила спиртное. Потом поссорилась с хозяином дома и ударила его ножом. По словам женщины, ее приятель скончался.
Стражи порядка отправились в дом приятеля женщины. И тут оказалось, что мужчина жив и здоров, застолий давным-давно у него не было, а свою знакомую он не видел очень давно. Лишь после этого прокопчанка призналась, что позвонила в полицию, чтобы немного развлечься.
- Участковый уполномоченный составил в отношении нее протокол о заведомо ложном вызове спецслужб, - рассказали об окончании этой истории в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Суд назначил ей административный штраф в размере 1 000 рублей.
К слову, только в прошлом году за заведомо ложный вызов специализированных служб кузбасские полицейские привлекли к ответственности около 850 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU