10 Февр. 2020 2020-02-10T16:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск» днем 10 февраля случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, автоцистерны и легкового автомобиля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/759898" frameborder="0"></iframe> Автобус попал в тройное ДТП на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск.ВИДЕО: vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

Второй день подряд в Кузбассе на автодороге «Кемерово – Анжеро-Судженск» случаются ДТП с участием пассажирских автобус. Так, 10 февраля около 15.20 на 11 километре трассы столкнулись автобус, автоцистерна Volvo и автомобиль «Лада Гранта». Предварительно установлено, что водитель отечественной легковушки решил обогнать попутную автоцистерну Volvo. Однако маневр закончился печально: сначала легковушка столкнулась по касательной с пассажирским автобусом, который ехал ей навстречу, а потом – с грузовиком.

Легковушка столкнулась с автобусом и автоцистерной. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

- По имеющейся информации, в результате ДТП никто не пострадал. На месте работают инспекторы ГИБДД и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Отечественный легковой автомобиль пострадал сильнее всех. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"

К слову, в сложных погодных условиях сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU