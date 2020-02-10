2020-02-10T17:44:18+03:00
Общество

У Кемерова появился новый герб

Такое решение приняли депутаты городского совета
Екатерина РОМАНОВА
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У Кемерова появился новый гербУ Кемерова появился новый герб
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У города Кемерова отныне будет новый герб. За его основу взят тот, что является действующим сейчас, но с некоторыми изменениями.

Положение о новом гербе областного центра приняли депутаты Кемеровского городского совета народных депутатов. Новый символ отличается от своего предшественника деталями. Так, герб по-прежнему разделен на два поля – снизу черное, а сверху – красное. Черный цвет символизирует каменный уголь, которым богаты недра, а также мудрость. По середине герба изображены колосья хлеба, которые символизируют плодородие земли. К слову, в новом гербе колосья несколько изменились: при их изображении используется меньше черного и больше желтого цвета.

В центре герба по-прежнему остались химическая реторта и части шестерни – они символизирую главные направления промышленного развития города – химическую и машиностроительную отрасли. В новом гербе части шестерни прорисованы более детально.

Как сообщил источник в Кемеровском городском совете народных депутатов, изменения в герб внесены для того, чтобы привести его в соответствие с геральдическими требованиями.

Старый герб города Кемерова. ФОТО: Кемеровский городской совет народных депутатов

Старый герб города Кемерова. ФОТО: Кемеровский городской совет народных депутатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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