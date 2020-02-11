2020-02-11T03:22:39+03:00
Общество

Новокузнечанка без лицензии лишала клиентов волос

За это она заплатила штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанка без лицензии лишала клиентов волосНовокузнечанка без лицензии лишала клиентов волосФото: Алексей БУЛАТОВ
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Не каждый специалист салона красоты может работать лез лицензии. В Новокузнецке мастер депиляции за отсутствие нужного документа выплатила крупный штраф.

Новокузнечанка работала мастером лазерной депиляции. Не известно, хорошо или плохо она выполняла свою работу, вот только лицензии на это не имели. Более того, женщина была очень удивлена, когда узнала, что удалять ненужные волоски с тел клиентов она имеет право лишь в том случае, если обладает специальной лицензией.

Женщина жила в полной уверенности, что никаких документов для оказания услуг лазерной депиляции не требуется. Об этом она и заявила сотрудникам полиции, нагрянувших в салон с проверкой.

- В отношении 25-летней женщины, индивидуального предпринимателя, сотрудники полиции составили протокол об осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Арбитражный суд Кемеровской области постановил привлечь владелицу салона красоты к ответственности в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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