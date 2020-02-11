После оттепели в Кузбассе резко похолодало

11 Февр. 2020 2020-02-11T04:11:27+03:00

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Следом за оттепелью в Кузбасс пришло похолодание. И если в воскресенье днем воздух прогревался до +10 градусов, а в понедельник температура держалась немного ниже нуля, то во вторник утром она опустилась ниже 25 градусов мороза.

Уже днем во вторник, 11 февраля, потеплеет до -12…-17 градусов, а местами и до -6. День обещает быть солнечным, на юге возможен снег. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду, а местами и вовсе едва достигнет 2-4.

В Кемерове столбики термометров опустились ниже 25 градусов мороза.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

К слову, низкие ночные температуры синоптики прогнозируют до конца недели, а потом будет чуть теплее: по ночам до -15, а днем – в пределах -4…-10 градусов.

Подобные температурные скачки опасны и для автолюбителей, и для пешеходов: дороги и тротуары могут быть скользкими, поэтому нужно быть особенно внимательными на проезжей части и пешеходных переходах.

А в Новокузнецке около -20. Но по ощущениям - холоднее.Фото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU