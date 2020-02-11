2020-02-11T04:46:26+03:00
Общество

В ремонт школы в Кемерове власти готовы вложить 10 миллионов рублей

На эти деньги планируется провести капитальный ремонт
Екатерина РОМАНОВА
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В ремонт школы в Кемерове власти готовы вложить 10 миллионов рублейВ ремонт школы в Кемерове власти готовы вложить 10 миллионов рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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Всего через неделю состоится аукцион, на котором будет определен подрядчик для проведения капитального ремонта в одной из Кемеровских школ. На это городские власти готовы направить порядка 10 миллионов рублей.

На Едином портале госзакупок администрация Кемерова разместила сообщение о том, что для выполнения работ по капитальному ремонту части здания школы №94, что на Ленинградском проспекте, требуется подрядчик. Стартовая цена контракта составляет 9 877 307 миллиона рублей. Предполагается, что на эти деньги подрядчик проведет капитальный ремонт бассейна и зимнего сада.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 февраля. В этот же день состоится и сам аукцион, который определит подрядчика. К работам планируется приступить 27 апреля, а их завершение запланировано на 27 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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