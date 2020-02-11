Подросток из Кемерова обчистил чужие банковские карты и украл золото

11 Февр. 2020 2020-02-11T05:15:58+03:00

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15-летний житель Рудничного района города Кемерова предстанет перед судом за совершение нескольких краж. За несколько дней подросток похитил с чужих счетов деньги и украл из дома знакомого ювелирные изделия.

В июле 2019 года 15-летний кемеровчанин был в гостях у своего знакомого. Общение между ними сложилось доверительное, и мужчина показал подростку золотые украшения которые хранил в память о погибшей супруги. Потом драгоценности были убраны, а хозяин квартиры вышел на балкон покурить. Нескольких минут гостю хватило, чтобы похитить ювелирные изделия. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

После этого молодой человек совершил еще несколько преступления. На следующий день он попросил у прохожей телефон, якобы для того, чтобы позвонить. Вместо этого перевел с помощью гаджета со счета незнакомки семь тысяч рублей на карту знакомого, а сообщения об этом удалил. Еще через несколько дней юноша обчистил карту своей знакомой. Он украл 12 тысяч рублей, также воспользовавшись ее телефоном.

- Потерпевшие, обнаружив пропажу, обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по описанию внешности личность подозреваемого была установлена, - рассказали о завершении криминальной истории в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Золотые украшения изъяты и возвращены законному владельцу. Похищенные денежные средства подросток потратил на развлечения.

В скором времени молодой человек предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU