«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом
Накануне Сергей Цивилев отправился в рабочую поезду в Новосибирск. Чтобы добраться до соседнего региона, губернатор Кузбасса воспользовался новым авиарейсом «Кемерово - Новосибирск».
«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом.ВИДЕО: vk.com, Сергей Цивилев
В салоне самолета губернатор пообщался с пассажирами, которые также летели этим авиарейском. Сергей Цивилев отметил, что количество желающих воспользоваться самолетом значительно выросло.
- В рабочую поездку в Новосибирск отправился самолетом. Приятно удивило то, что борт полный, - отметил Сергей Цивилев. - Поговорил с пассажирами, люди благодарят за этот рейс, им стало по-настоящему комфортно летать.
Пассажиры, в свою очередь, заявили, что рейс действительно удобный, позволяет планировать свое время, а время полета составляет меньше часа.
Напомним, авиарейсы из Кемерова в Новосибирск выполняются со 2 января 2020 года по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
ИСТОЧНИК KP.RU