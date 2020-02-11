2020-02-11T05:53:52+03:00
Общество

«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом

Губернатор Кузбасса пообщался с пассажирами авиарейса
Екатерина РОМАНОВА
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«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев.«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом. ФОТО: кадр видео vk.com, Сергей Цивилев.
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Накануне Сергей Цивилев отправился в рабочую поезду в Новосибирск. Чтобы добраться до соседнего региона, губернатор Кузбасса воспользовался новым авиарейсом «Кемерово - Новосибирск».

«Полный борт!»: Сергей Цивилев отправился в Новосибирск самолетом.ВИДЕО: vk.com, Сергей Цивилев

В салоне самолета губернатор пообщался с пассажирами, которые также летели этим авиарейском. Сергей Цивилев отметил, что количество желающих воспользоваться самолетом значительно выросло.

- В рабочую поездку в Новосибирск отправился самолетом. Приятно удивило то, что борт полный, - отметил Сергей Цивилев. - Поговорил с пассажирами, люди благодарят за этот рейс, им стало по-настоящему комфортно летать.

Пассажиры, в свою очередь, заявили, что рейс действительно удобный, позволяет планировать свое время, а время полета составляет меньше часа.

Напомним, авиарейсы из Кемерова в Новосибирск выполняются со 2 января 2020 года по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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