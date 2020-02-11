В Новокузнецке перекрыли еще один участок дороги на проспекте Металлургов
Еще один участок – от вокзала до пересечения с улицей Кутузова – перекрыли в Новокузнецке. Движение любого транспорта здесь теперь запрещено.
С 11 февраля в Новокузнецке закрыт последний участок проспекта Металлургов, по которому было разрешено движение – от вокзала до пересечения проспекта с улицей Кутузова. Теперь транспорт на части проспекта от вокзала до пересечения с проспектом Орджоникидзе может ездить лишь на перекрестках с улицами Кутузова, Кирова и проспектом Пионерским.
- Движение автобусов и личного транспорта на проезжей части здесь будет запрещено. Жителей города и автолюбителей при планировании поездок просят заранее выбирать маршруты объезда, - сообщили в пресс-службе областной администрации.
Отметим, что работы по реконструкции проспекта идут согласно графику. Здесь обустраивают новую ливневую канализацию, сети водоснабжения и прочие подземные коммуникации. Причем запуск ливневки запланирован до активного таяния снега и паводка, чтобы полностью обеспечить водоотведение с проспекта.
Уже с началом тепла подрядчики начнут обустраивать парковочные карманы, расширят проезжую часть. После завершения реконструкции на проспекте Металлургов организуют шестиполосное движение с большим количеством парковок.
ИСТОЧНИК KP.RU