11 Февр. 2020 2020-02-11T06:17:18+03:00

В Новокузнецке перекрыли еще один участок дороги на проспекте Металлургов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Еще один участок – от вокзала до пересечения с улицей Кутузова – перекрыли в Новокузнецке. Движение любого транспорта здесь теперь запрещено.

С 11 февраля в Новокузнецке закрыт последний участок проспекта Металлургов, по которому было разрешено движение – от вокзала до пересечения проспекта с улицей Кутузова. Теперь транспорт на части проспекта от вокзала до пересечения с проспектом Орджоникидзе может ездить лишь на перекрестках с улицами Кутузова, Кирова и проспектом Пионерским.

- Движение автобусов и личного транспорта на проезжей части здесь будет запрещено. Жителей города и автолюбителей при планировании поездок просят заранее выбирать маршруты объезда, - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что работы по реконструкции проспекта идут согласно графику. Здесь обустраивают новую ливневую канализацию, сети водоснабжения и прочие подземные коммуникации. Причем запуск ливневки запланирован до активного таяния снега и паводка, чтобы полностью обеспечить водоотведение с проспекта.

Уже с началом тепла подрядчики начнут обустраивать парковочные карманы, расширят проезжую часть. После завершения реконструкции на проспекте Металлургов организуют шестиполосное движение с большим количеством парковок.

ИСТОЧНИК KP.RU