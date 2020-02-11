В Кемерове перестанет работать часть светофоров

11 Февр. 2020 2020-02-11T07:40:07+03:00

На протяжении полутора недель будут отключать светофоры на перекрестках

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В Кемерове в течение нескольких дней будут отключать светофоры на перекрестках. Это необходимо для того, чтобы провести ремонтные работы.

Специалисты кемеровского Центра организации дорожного движения с 11 по 20 февраля будут менять шкафы управления светофорными объектами. Ежедневно с 10.00 до 13.00 поочередно будут отключаться светофоры на разных перекрестках. Так, 11 февраля ремонтные работы проводятся на пересечении проспектов Кузнецкого и Ленина. В дальнейшем отключение светофоров и замена шкафов управления будет идти по графику:

- 12 февраля – на перекрестке проспекта Кузнецкого и улицы Федоровского;

- 13 февраля – на перекрестке улиц Красноармейской и Дзержинского;

- 14 февраля – на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара;

- 17 февраля – на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского;

- 18 февраля – на перекрестке проспекта Советского и улицы 50 лет Октября;

- 19 февраля – на перекрестке проспекта Притомского и улицы Волгоградской;

- 20 февраля – на перекрестке улиц Тухачевского и Юрия Двужильного.

- Сотрудники ЦОДД просят автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах и действовать согласно правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU