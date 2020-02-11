11 Февр. 2020 2020-02-11T08:22:25+03:00

В Кузбассе у организации арестовали иномарку из-за долга в 8 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе крупная организация лишилась своего служебного автомобиля марки Chevrolet Tahoe из-за долга в 8 миллионов рублей. Она не выплачивала налоги, страховые взносы, а также не выплатила компенсацию после аварии с участием принадлежащей организации иномарки.

Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, в Новокузнецке водитель данной организации устроил ДТП, в котором пострадал человек и его автомобиль, поэтому предприятие должно было выплатить ущерб почти в 500 тысяч рублей, однако этого не сделано.

А позже выяснилось, что организация долгое время не выплачивала налоги и страховые взносы. Общая сумма долга составила 8 миллионов рублей.

– Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, однако в добровольный для исполнения срок задолженность погашена не была, – рассказали в управлении.

Чтобы погасить часть долгов, приставы решили арестовать служебный автомобиль организации, стоимость которого оценивалась в 2 миллиона рублей. Однако владельцы попытались спрятать свою машину. Тогда транспортное средство объявили в розыск.

Машину удалось найти и арестовать. Вскоре к организации будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU