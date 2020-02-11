В Кузбассе у организации арестовали иномарку из-за долга в 8 миллионов рублей
В Кузбассе крупная организация лишилась своего служебного автомобиля марки Chevrolet Tahoe из-за долга в 8 миллионов рублей. Она не выплачивала налоги, страховые взносы, а также не выплатила компенсацию после аварии с участием принадлежащей организации иномарки.
Как рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, в Новокузнецке водитель данной организации устроил ДТП, в котором пострадал человек и его автомобиль, поэтому предприятие должно было выплатить ущерб почти в 500 тысяч рублей, однако этого не сделано.
А позже выяснилось, что организация долгое время не выплачивала налоги и страховые взносы. Общая сумма долга составила 8 миллионов рублей.
– Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания, однако в добровольный для исполнения срок задолженность погашена не была, – рассказали в управлении.
Чтобы погасить часть долгов, приставы решили арестовать служебный автомобиль организации, стоимость которого оценивалась в 2 миллиона рублей. Однако владельцы попытались спрятать свою машину. Тогда транспортное средство объявили в розыск.
Машину удалось найти и арестовать. Вскоре к организации будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU