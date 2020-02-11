Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:30:53+03:00

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В 2020 году в Кузбассе ожидается снижение объемов добычи угля. Почему это происходит, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Снижение объемов добычи угля будет нарастать в нынешнем году в Кузбассе – об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, отвечая на вопросы телеканала «Россия 24». Он отметил, что в прошлом году не было такого снижения, на складах накопились остатки.

- Нам невозможно быстро остановить производство. Это не Ferrari, когда нажал на газ, потом на тормоз – и сразу остановился. Процесс производства, особенно в угольной отрасли, требует времени, - отметил Сергей Цивилев.

В течение 2019 года энергетический уголь стал вполовину дешевле, а поставки в Европу сократились. Рынок переориентируется на восточное направление. По словам губернатора Кузбасса, об этой тенденции было известно, однако вовремя на нее не отреагировали.

- Мы говорили об этом, программы писали, но до конца не успели их исполнить. И рынок плавно перетек из Европы в Азию и стал там премиальным. А мы не успели под него построиться и попали под давление рынка, — пояснил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU