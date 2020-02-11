Школы Кузбасса закрываются на карантин
В Кузбассе с понедельника, 10 февраля, школы четырех территорий - Кемерова, Белова, Мысков и поселка городского типа Краснобродский – закрылись на карантин.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. Специалисты рассказали, что на карантин школы будут закрыты минимум на семь дней, пока не выйдет особое распоряжение.
Также уточняется, что две школы, расположенные в Тисульском и Беловском районах, перешли на дистанционное обучение. В Полысаеве, Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком только частично приостановили образовательный процесс. Все остальные школы работают так же, как и раньше.
Отметим, ранее сообщалось, в Кузбассе превышен эпидемический порог по заболеванию ОРВИ – на 17,8 процента. Поэтому в некоторых школах приняли решение из-за большого количества заболевших отменить занятия. Однако очная форма обучения может быть полностью приостановлена только в том случае, если 20 и более процентов учеников отсутствуют, потому что заболели. При этом допускается частичное закрытие классов и групп.
ИСТОЧНИК KP.RU