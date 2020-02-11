В центре Новокузнецка произошла коммунальная авария

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:36:05+03:00

В третий раз на одном и том же участке трубы произошел разрыв

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В ночь с 10 на 11 февраля около полуночи в Центральном районе города Новокузнецка случилась коммунальная авария. Второй раз за сутки на трубопроводе произошел разрыв.

По словам заместителя главы Новокузнецка по ЖКХ, разрыв произошел на выходе трубы из тепловой камеры на пересечении проспекта Курако и улицы Суворова около полуночи. Около четырех часов утра специалисты приступили к устранению аварии. Примечательно, что это уже третья авария на одном и том же участке. Сейчас специалисты меняют 8-метровый участок трубы диаметром 325 миллиметров. В планах – полная замена оставшегося участка после окончания отопительного сезона.

- Сети, которые относятся к центральной ТЭЦ, самые изношенные. Около 12 часов ночи обнаружили затопление тепловой камеры, а чуть позже – повреждение трубы. Поставили на сброс 12 многоквартирных домов и четыре социальных учреждения, - цитирует слова Антона Черемнова city-n. – Отопление и горячее водоснабжение у них есть. Около четырех часов утра приступили к ликвидации аварии, к 14.00 планируется завершение работ.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, в Новокузнецке случилась другая коммунальная авария – в Орджоникидзевском районе. Из-за порыва трубы диаметром 800 миллиметров без теплоснабжения остались 109 многоквартирных домов, четыре школы и шесть детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU