В Кузбассе подросток нашел лежащую на рельсах в луже крови собаку

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:05:50+03:00

Животное было озлобленным и не подпускало никого к себе

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В Кузбассе девочка-подросток нашла раненую собачку, которая лежала в луже собственной крови. Ребенок пытался помочь животному, однако оно рычало и не подпускало к себе.

Об этом юная девушка рассказала в одной из групп города в социальной сети. Она сообщила, что нашла еще дышащую собаку в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова. Также она поделилась кадрами раненого животного. На снимках видно, что крупная собака лежит на рельсах и не двигается. Ее пасть окровавлена, а из головы струйкой сочится кровь.

Девушка пояснила, что пыталась помочь животному собственными силами, но оно было слишком тяжелым. Кроме того, пес рычал и не подпускал к себе людей.

Тогда девушка решила обратиться к взрослым прохожим, однако помочь они отказались, сославшись на сильную занятость. Также службы, занимающиеся помощью бездомным животным, не смогли решить проблему – они не выезжают на места происшествия.

– Я пыталась ее спасти, но собака очень большая, рычит. Я ее и за ошейник пыталась тянуть. Мужчин останавливала, всем было не до этого. Звонила в клиники – никто не мог выехать, – поделилась девушка.

Отметим, о состоянии животного сейчас ничего неизвестно. Некоторые подписчики группы предполагают, что собачка уже погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU