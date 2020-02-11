Температурный рекорд февраля побит в Кузбассе

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:53:20+03:00

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В Кузбассе в минувшие выходные был побит температурный рекорд. Теплее всего было в Новокузнецке: здесь воздух прогрелся почти до +10!

В ночь с субботы на воскресенье, 9 февраля, новокузнецкая метеостанция зафиксировала новый температурный рекорд февраля: +9,2 градуса! Предыдущий рекорд был установлен в феврале 2016 года, однако тогда столбики термометров поднялись лишь до +8 градусов.

А вот самым холодным в истории наблюдения февраль был в 1969 году. Тогда синоптики зафиксировали температуру в -42 градуса. Как отметила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова, такая погода была связана с прохождением фронта, принесшего тепло из Казахстана. На неделе же будет довольно прохладно, а к следующим выходным относительное тепло вернется в Кузбасс. К слову, утром во вторник, 11 февраля, столбики термометров в Кузбассе опустились ниже 26 градусов мороза.

ИСТОЧНИК KP.RU