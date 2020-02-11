11 Февр. 2020 2020-02-11T10:18:58+03:00

С начала года в Кузбассе ввели в строй почти 22 тысячи квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в этом году запланировано построить 805 тысяч квадратных метров

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В Кузбассе строители ввели в эксплуатацию почти 22 тысячи квадратных метров жилья. Такие данные приводятся за январь.

За первый месяц текущего года больше всего жилья было построено в городских округах – почти 10,4 тысячи квадратных метров. Еще 11,6 тысяч «квадратов» появилось в муниципальные районы и округа. В пересчете на объекты, это 160 домов, построенных индивидуально, и один многоквартирный жилой дом.

-Показатель ввода жилья является одним из основных при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», - сообщили в областном департаменте строительства. - План Кузбасса на 2020 год составляет 805 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU