11 Февр. 2020 2020-02-11T10:45:26+03:00

В Кузбассе многотонную фуру стянуло с ледяной дороги в сугроб. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе многотонный большегруз, который ехал из Красноярского края, съехал с дороги в сугроб виной тому стали гололед и уклон на трассе.

Во время патрулирования сотрудники ГИБДД увидели на первом километре дороги «Село Ильинка – поселок Степной» в Новокузнецком районе фуру, которая съехала с дороги. Как выяснилось, во время снегопада из-за образовавшегося на дороге гололеда она не смогла подняться в гору. Большегруз начало тянуть вниз, в результате прицеп развернуло и он съехал с проезжей части.

На дороге моментально образовался затор. Чтобы его ликвидировать, полицейские привлекли несколько автомобилей, чтобы вернуть прицеп на дорогу. Одновременно они регулировали ситуацию на дороге, помогая проезжать другим участникам движения.

Кроме того, о сложном участке сотрудники ГИБДД сообщили дорожникам, которые прибыли на место и обработали участок противогололедными материалами.

-Благодаря совместным усилиям водитель из Краснодарского края смог продолжить свой путь, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Житель Кубани был восхищен оперативностью и отзывчивостью людей и поблагодарил всех, кто принял участие в спасательной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU