В Кемерове родители-наркоманы не стеснялись жить на детские пособия
В Кемерове в рамках профилактического рейда инспекторы ПДН получили информацию о семье наркозависимых граждан. Как выяснилось, они не уделяли своим детям должного внимания.
Поступившее сообщение проверили, и информация подтвердилась. В арендованной квартире проживала пара с детьми в возрасте пяти лет и восьми месяцев. С ними же находилась сестра главы семейства, у которой на иждивении также было двое малолетних детей.
-На момент визита полицейских в жилище было не убрано, имелись насекомые, комнаты не проветривались. Кроме того, у малышей отсутствовала необходимая в соответствии с сезоном одежда. Также полицейские установили, что родители несовершеннолетних являются наркозависимыми, нигде не работают и живут за счет детских пособий, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Дети были временно изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, а самый младший – в больницу. А взрослым за неисполнение родительских обязанностей придется заплатить штраф. Кроме того, полицейские направили все собранные материалы в комиссию ПДН для защиты прав детей.
ИСТОЧНИК KP.RU