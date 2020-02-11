В Кемерове родители-наркоманы не стеснялись жить на детские пособия

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:12:14+03:00

При этом у малышей даже не было сезонной одежды

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В Кемерове в рамках профилактического рейда инспекторы ПДН получили информацию о семье наркозависимых граждан. Как выяснилось, они не уделяли своим детям должного внимания.

Поступившее сообщение проверили, и информация подтвердилась. В арендованной квартире проживала пара с детьми в возрасте пяти лет и восьми месяцев. С ними же находилась сестра главы семейства, у которой на иждивении также было двое малолетних детей.

-На момент визита полицейских в жилище было не убрано, имелись насекомые, комнаты не проветривались. Кроме того, у малышей отсутствовала необходимая в соответствии с сезоном одежда. Также полицейские установили, что родители несовершеннолетних являются наркозависимыми, нигде не работают и живут за счет детских пособий, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Дети были временно изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр, а самый младший – в больницу. А взрослым за неисполнение родительских обязанностей придется заплатить штраф. Кроме того, полицейские направили все собранные материалы в комиссию ПДН для защиты прав детей.

ИСТОЧНИК KP.RU