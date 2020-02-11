Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «СУЭК-Финанс»

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:18:58+03:00

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29 января 2020 г. успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R номинальным объемом 30 млрд рублей.

Сбор заявок проходил 22 января 2020 г. Спрос инвесторов на облигации ООО «СУЭК-Финанс» с 5-летней офертой превысил 42 миллиарда рублей. В процессе маркетинга ориентир по ставке купона был снижен с 7,00 процентов годовых до 6,90 процента годовых при объеме размещения не менее 15 миллиардов рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 6,90 процента годовых. При этом объем размещения был увеличен до 30 миллиардов рублей.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с Альфа-банком, ВТБ Капиталом, Газпромбанком, Московским кредитным банком, банком «ФК Открытие», БК «Регион», Sberbank CIB и Совкомбанком.

«Высокий интерес инвесторов к облигациям СУЭК позволил нам успешно реализовать крупнейшее размещение эмитента из угольного сектора на рублевом рынке облигаций», — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка Юрий Новиков.

Партнерский материал.